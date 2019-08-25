СМИ: В России на вторичную переработку идет всего 3,6% мусора

В России предприятия по извлечению ВМР (вторичных материальных ресурсов) перерабатывают всего 3,6 процентов об общего числа отходов. Эту информацию публикует газета «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора «Российского экологического оператора» Дениса Буцаева.

В стране имеется лишь 15 компаний, которые извлекают не менее 20 процентов ВМР. Вместе это дает стране 2,6 млн тонн при общем объеме мусора около 70 млн тонн.

Напоминаем, что с 1 января в России стартовала так называемая «мусорная реформа». Доля обрабатываемого мусора к 2024 году должна увеличиться с 12 до 60 процентов, а перерабатываемого - с 7 до 36 процентов.