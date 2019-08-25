Прокуратура выяснит, кто виноват в частичном обрушении пятиэтажки в Мегионе

Прокуратура ХМАО-Югры проверит инцидент с обрушением жилого дома. Напоминаем, что ЧП произошло вечером 23 августа в Мегионе. В день обрушения на крыше здания проводились ремонтные работы

«Будет проверено соблюдение требований законодательства по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, определена степень ответственности виновных лиц, дана оценка своевременности реагирования экстренных служб», — сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

Из-за обрушения части дома пострадали стоявшие неподалеку автомобили и мотоцикл. Судя по фотографиям также сильно повреждено крыльцо одного из подъездов. Никто из жильцов не был травмирован.