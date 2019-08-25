Прокуратура выяснит, кто виноват в частичном обрушении пятиэтажки в Мегионе

Прокуратура ХМАО-Югры проверит инцидент с обрушением жилого дома. Напоминаем, что ЧП произошло вечером 23 августа в Мегионе. В день обрушения на крыше здания проводились ремонтные работы
«Будет проверено соблюдение требований законодательства по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, определена степень ответственности виновных лиц, дана оценка своевременности реагирования экстренных служб», — сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
Из-за обрушения части дома пострадали стоявшие неподалеку автомобили и мотоцикл. Судя по фотографиям также сильно повреждено крыльцо одного из подъездов. Никто из жильцов не был травмирован.
Как готовят будущих чемпионов? Директор Ледового дворца спорта в Сургуте Сергей Карбаинов // ONLINE 26 августа в 15.00