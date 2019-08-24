Власти Югры оказали финансовую помощь семьям подростков, погибших во время рыбалки в Березовском районе

Губернатор Югры Наталья Комарова выразила соболезнования семьям подростков, которые погибли во время рыбалки в Березовском районе. Соответствующее сообщение появилось в официальном инстаграм-аккаунте главы региона. Кроме того, Наталья Комарова сообщила, что семьям погибших оказана финансовая и психологическая поддержка.

Напомним, двое подростков из села Саранпауль Березовского района пропали 19 августа после того, как отправились на рыбалку на лодке. Поиски продолжались всю неделю, в них участвовали подразделения МЧС и добровольцы. Тела подростков были найдены 23 августа в 500 метрах от брошенной лодки. Следственный комитет Югры занимается расследованием трагедии.