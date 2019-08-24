​В Югре обрушилось многоэтажное здание

В Мегионе на улице Садовая 16 обрушился парапет жилого многоэтажного здания. О происшествии сообщает местный паблик в социальной сети «ВКокнтакте».

«На место происшествия немедленно прибыл глава города Олег Дейнека, службы реагирования - МЧС, УГЗН, пожарные, полиция, скорая медицинская помощь», – заявляют представители паблика «Типичный Мегион».

Также сообщается о эвакуации жильцов из здания. На улице оказались жители третьего и четвертого подъездов.

Из-за обрушения пострадали стоящие неподалеку автомобили и мотоцикл. Судя по фотографиям также сильно повреждено крыльцо одного из подъездов.

Представители паблика заявляют о том, что глава города Олег Дейнека разъяснил всем жильцам, как действовать в такой ситуации. Он отметил, что восстановительные работы начнутся с самого утра, а виновные будут привлечены к ответственности.