В Сургутском районе жильцам аварийных домов выдали новые квартиры

В Сургутском районе в поселке Белый Яр жильцам аварийных домов выдали новые квартиры. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой лично вручил ключи и поздравил жильцов с новосельем.

«Хочу отметить, что это не последний дом для заселения в этом году. За первое полугодие администрацией района приобретено порядка двухсот квартир для переселения из аварийного жилья. Из них 160 квартир в этом доме», - отметил Андрей Трубецкой.

На сегодняшний день новые квартиры получили 55 семей, которые проживали в 11 аварийных домах. Остальные будут выдаваться в рабочем порядке. Переселение из аварийных домов в новые квартиры проходит также в Солнечном и Лянторе. В этом помогает и федеральное финансирование, о чем рассказала начальник отдела по реализации жилищных программ Сургутского района Ксения Гусева.

«Данные жилые помещения приобретены в рамках национального проекта «Сокращение аварийного жилья». В этом году на приобретение 193 квартир для перенаселения было потрачено порядка 580 миллионов рублей», ­– сообщила Ксения Гусева.

По ее словам, муниципалитету требуется еще порядка 26 миллиардов рублей, чтобы полностью закрыть вопрос с переселением людей из аварийного жилья.