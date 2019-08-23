Власти Сургутского района собираются реализовать в поселке Солнечный масштабный проект благоустройства

Власти Сургутского района собираются реализовать проект ядра поселка Солнечный. Для этого между улицами Спортивная и Сибирская планируют обустроить пустующую площадку рядом с крытым хоккейным кортом. Подробнее об этом проекте рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

«Здесь примерно полкилометра свободной территории. На совете по рассмотрению проектов благоустройства мы рекомендовали администрации поселения разработать проект условного ядра Солнечного. Уже есть хоккейный корт, можно предусмотреть и парковую зону, и площадки для отдыха и много чего еще. Нам интересно финансировать такие проекты – район уже сделал нечто подобное в Лянторе».

В ходе обсуждения администрация поселка предложила построить на этой же территории центр досуга и творчества (ЦДиТ). Руководство Сургутского района считает, что это может серьезно увеличить срок реализации проекта.

«Для строительства быстровозводимого ЦДиТ нужен проект, это может затянуться на один-два года. А парк можно запроектировать уже сейчас и начать в следующем году. Ориентировочная стоимость – 70-90 миллионов рублей», – объяснил Андрей Трубецкой.

Новым парком смогут воспользоваться и жители жилого комплекса, который поблизости строит компания Сибромстой на улице Зои Космодемьянской. В этом году застройщик должен закончить первую очередь объекта. Всего в Солнечном возводится порядка 35 тыс. кв. м. жилой площади. Это более 600 квартир. В 2019 году в планах администрации выкуп по программе переселения из аварийного жилья в Солнечном 160 жилых помещений.