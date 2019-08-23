Подростки, пропавшие во время рыбалки в Югре, найдены мертвыми

Двое подростков, пропавшие в Березовском районе 19 августа, найдены мертвыми. Об этом сообщает сайт Следственного комитета Югры. Согласно доступной информации, тела детей обнаружили в 500 метрах от их лодки. Ее нашли пустой вечером 19 августа в десяти километрах от села Саранпауль, откуда подростки отправились на рыбалку. По информации следователей, на телах детей не обнаружены следы каких-либо повреждений. Причины и обстоятельства трагедии будут установлены в ходе расследования. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи проводят опрос родственников и одноклассников погибших подростков.