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В День российского триколора либерал-демократы раскрыли флаги ЛДПР по всей Югре

Накануне 22 августа Россия отметила 350-летие российского флага. Мероприятия ЛДПР в честь этого события прошли по всей Югре. В двух крупнейших городах округа – Сургуте и Нижневартовске на традиционных партийных митингах перед югорчанами выступили депутаты Думы Югры Виктор Сысун и Евгений Данников. В других городах и районах округа партийцы подарили жителями флажки с триколором и шарики с символикой ЛДПР.

Этот день считается одним из знаковых российских праздников, символизирующих объединение страны и чувство гордости за Отечество. История российского триколора насчитывает 350 лет. Принято считать, что цвета государственного флага РФ означают следующее: белый цвет — чистота и совершенство, синий — цвет верности, красный символизирует кровь, пролитую защитниками России за свое Отечество.

В акции в Сургуте участвовали представители и сторонники партии. Выступил и лидер югорских либерал-демократов, руководитель фракции ЛДПР в региональном парламенте Виктор Сысун. Он говорил о самых заметных событиях в истории страны, и поздравил с праздником всех жителей Югры.

«Уважаемые жители и гости Сургута! Члены партии ЛДПР и ее сторонники! Поздравляю вас с Днём государственного Флага России! Спустя много лет мы стали возрождать нашу Россию, присоединили, с помощью почти сто процентного волеизъявления граждан Крым и Севастополь. Однако. Наша партия продолжает выступать за усиление России, за увеличение зарплат и пенсий, против введения новых налогов, сборов и увеличения коммунальных платежей. Мы должны показать хороший результат на выборах, чтобы думское большинство на всех уровнях – муниципальном, районном, окружном и федеральном не вводило новые законы, ухудшающие положения всех нас - граждан России! За ЛДПР! С праздником всех нас!» - выступил с речью Виктор Сысун.

С поздравительной речью так же выступили: координатор городского отделения Петр Кузнецов, координатор районного отделения Игорь Волков, помощник депутата Думы Югры Андрея Миляева Евгений Хамутовский и член партии ЛДПР, адвокат Владимир Савин.

В Нижневартовске координатор Ханты-Мансийского регионального отделения партии ЛДПР, депутат Думы Югры Евгений Данников поздравил коллег – партийцев и всех нижневартовцев с праздником: «Уважаемые участники праздничного митинга! От депутатов фракции ЛДПР, регионального отделения партии в округе, и от себя лично поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации. Этот день получил статус официального праздника недавно, однако на гребне мощной патриотической волны успел войти в дом каждого гражданина России, и отмечается во всех регионах нашей страны. Российский флаг является одним из важнейших атрибутов государства, символом суверенитета и отличительным знаком Российской Федерации. Он олицетворяет собой становление новой России, патриотизм, отвагу и единение ее граждан.

Молодое поколение необходимо знакомить с историей и традициями российского государства, воспитывать дух патриотизма, преданности и гордости за нашу державу. В этот праздничный день желаю вам всего самого наилучшего. Пусть все планы и стремления непременно воплотятся в жизнь. Счастья, мира, добра и благополучия всем вам, жителям Югры!»

В праздничной акции приняли участие активисты городского и регионального отделения, кандидат в депутаты Думы г. Нижневартовска и координатор Нижневартовского местного отделения Александр Барков. Депутат Думы Югры, координатор регионального отделения Евгений Данников после поздравительной речи принял в ряды нового члена партии, и вручил удостоверение помощника депутата Государственной Думы Евгения Маркова координатору Нижневартовского городского местного отделения Александру Баркову.

Молодёжная организация Нижневартовского местного отделения партии ЛДПР в честь Дня Государственного флага Российской Федерации провели в жилых кварталах праздничные одиночные пикеты, и раздали детям более 300 шариков с символикой ЛДПР. Родители довольны за внимание к их детям, которое им оказали активисты Молодёжной организации.

В поселке Сергино Октябрьского района члены партии ЛДПР поздравили жителей с праздником, вручили сувениры от ЛДПР.

Координатор Нижневартовского районного отделения партии ЛДПР Максим Попов принял участие в общепоселковом мероприятии, посвященном Дню Государственного флага России! Поздравил жителей п.г.т. Излучинск с праздником, подарил бейсболки с логотипом ЛДПР, раздал жителям поселка флажки с символикой государственного флага России.

В день празднования Дня флага России активисты городского поселения Фёдоровский Сургутского района приняли участие в праздничном автопробеге и общерайонном митинге. Флаги ЛДПР развевались по улицам поселка, проезжая по дворам и улицам поселения люди аплодисментами встречали участников автопробега.

Либерал-демократы окружной столицы вышли с флагами и шарами ЛДПР на центральную площадь города. Юным прохожим были вручены шарики ЛДПР. Партийцы поздравляли всех участников торжественного митинга с праздничным солнечным днем!

«Я горжусь, что мы с вами являемся членами одной партии, и вносим свой вклад в будущее нашей великой, могучей страны! Я искренне поздравляю вас с этим светлым праздником, желаю вам крепкого сибирского здоровья и уверенности в завтрашнем дне. Я хочу, чтобы всё, что мы с вами делаем, не проходило бесследно и оставалось в памяти людей. Спасибо за поддержку, вместе мы сможем многое! С праздником!», - поздравил партийцев руководитель фракции ЛДПР в городской думе Яков Мари.


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Сегодня в 15:27, просмотров: 145, комментариев: 0


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