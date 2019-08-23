Шахматистка из Югры победила на чемпионате России

Шахматистка из Югры Ольга Гиря стала победителем суперфинала 69-го Чемпионата России среди женщин, который прошел С 9 по 22 августа 2019 года в Удмуртии. Ей удалось обойти 11 соперниц, в решающем матче обыграв действующую чемпионку страны Наталью Погонину. Обе шахматистки после решающего, 11-го тура, набрали по восемь очков, поэтому судьба чемпионского титула решалась на тай-брейке. В первой партии, играя белыми, Гире удалось одержать победу, однако в ответной Погонина смогла отыграться. Все решилось в «Армагеддоне» – особый вид партии, который всегда выявляет победителя. Благодаря виртуозной игре Ольга Гиря смогла одержать победу и взять титул чемпионки России.