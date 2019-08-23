В 2019 году в Тюменской области страховой фонд семян лесных растений пополнился на 880 килограмм.

Отметим, что фонд был создан в 2018 году для ежегодного бесперебойного лесовосстановления и лесоразведения. Тогда в него было заложено 200 кг семян.

«В фонде обеспечены необходимые условия хранения семян согласно приказу Минприроды России от 02.07.2014 № 298 «Об утверждении порядка заготовки, обработки, хранения и использования семян лесных растений», – отмечает пресс-служба правительства Тюменской области.

Таким образом партии семян хранятся в стационарном складе на стеллажах в герметичных стеклянных бутылях с внутренними и наружными этикетками. На складе действует автоматическая вытяжка, регулирующая влажность воздуха внутри помещения. Ведется книга учета семян лесных растений.