​Райффайзенбанк: серебряная экономика путешествий

Согласно данным анализа транзакционной активности клиентов банка, с возрастом люди больше времени проводят в отпуске и тратят в путешествиях

Райффайзенбанк проанализировал динамику трат клиентов во время зарубежных путешествий в связи с возрастом и гендерными характеристиками. Согласно данным исследования, в период с 1 июня по 15 июля 2019 года мужчины отдыхали на 20% дольше, чем прекрасная половина человечества. За поездку мужчины тратят на 24% больше, чем женщины (54 311 руб. vs43 731 руб.). При этом с возрастом сумма трат растет: наибольшую покупательскую активность прекрасная половина демонстрирует в возрасте 40-50 лет, а мужчины – в возрасте 45-49 лет. Самый высокий средний чек за покупки во время путешествий — у клиентов-женщин и мужчин старше 70 лет (8 409 руб. и 10 708 руб. соответственно).

«Путешествия – самый быстрый способ получить незабываемые впечатления вне зависимости от того, отправляетесь ли вы в поездку в одиночестве или с семьей, — сказал Дмитрий Коловский, руководитель направления развития кредитных карт Райффайзенбанка. — Используя за рубежом кредитную карту #всёсразу, наши клиенты возвращают до 5% на любые покупки, в том числе в супермаркетах, на АЗС и в ресторанах, а также получают возможность обменять бонусные баллы на предложения из нашей программы лояльности».

Оформить кредитную карту #всёсразу, выезжая в путешествие, можно за 5 минут на сайте Райффайзенбанка.