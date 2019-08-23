​«ЭПЛ. Якутские бриллианты» номинант конкурса «100 лучших товаров в России»

Ювелирной компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» в этом году исполняется 25 лет со дня основания. И за этот непродолжительный по меркам мировых брендов с вековой историей срок, компания прошла путь от небольшой экспериментально-производственной лаборатории по производству бриллиантов до международного ювелирного бренда с розничными сетями в России, США, Кипре, Хорватии, Казахстане, Литве, Монголии, Киргизии и многих других странах.

Это стало возможным благодаря неизменному качеству ювелирных украшений, уникальному дизайну и нерушимости даных клиентам гарантий.

Жюри всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» высоко оценили качество и дизайн представленных в конкурсе украшений компании. Включив ее в список номинантов на победу. Впереди ждет финал конкурса в Якутии и второй этап — борьба за победу на федеральном уровне в г. Москва.

Станьте важной частью компании посетив ювелирные салоны «ЭПЛ. Якутские бриллианты» посетив салон «ЭПЛ. Якутские бриллианты» в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 и на официальном сайте компании: https://epldiamond.ru/