​ЛДПР предлагает освободить водителей от штрафов, не присланных на «Госуслуги» за 10 дней

Депутаты фракции ЛДПР в Государственной Думе внесли на рассмотрение нижней палаты парламента закон, которым предлагается освобождать водителей от штрафов за нарушение ПДД, зафиксированное камерами, если эта информация не появилась на портале госуслуг в десятидневный срок.

Среди водителей транспортных средств появилась устойчивая тенденция получения уведомлений о наложении административных штрафов за нарушения, совершенные ими достаточно давно, отмечают авторы законопроекта.

«Информация о привлечении к административной ответственности размещается на Едином портале государственных и муниципальных услуг в личном кабинете лица, привлекаемого к административной ответственности, с указанием даты размещения данной информации», ‒ говорится в пояснительной записке к документу.

Если же сообщение не появилось в течение 10 дней со дня фиксации нарушения, владелец транспортного средства освобождается от ответственности, подчёркивают парламентарии.

«Принятие законопроекта позволит владельцу транспортного средства своевременно быть проинформированным о совершенном правонарушении водителем его транспортного средства, позволит владельцу транспортного средства освободиться от ответственности согласно части 2 статьи 2.61 КоАП РФ, воспользоваться предусмотренной статьей 32.2 КоАП РФ возможностью уплаты административного штрафа со скидкой, своевременно выявлять несанкционированное использование регистрационного знака своего автомобиля другим транспортным средством», ‒ заключают авторы инициативы, депутаты партии ЛДПР.

Пресс-служба ЛДПР