​Райффайзенбанк продолжает снижать ставки по ипотечным программам

Райффайзенбанк объявляет о снижении процентных ставок для ипотечных кредитов на приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынке, рефинансирование, а также покупку недвижимости под залог квартиры в собственности. Начиная с 21 августа для всех категорий заемщиков доступны ипотечные кредиты на сумму от 3 до 7 млн руб. по ставке от 9,69%, а кредиты на сумму свыше 7 млн руб.– по сниженной ставке 9,29%.

«Мы рады представить еще более выгодные условия кредитования для наших клиентов, которые теперь имеют возможность приобрести жилье своей мечты прямо сейчас, осуществляя выплаты по кредиту в комфортном для себя размере», — отметила Оксана Матюшенко, руководитель отдела развития и сопровождения обеспеченных кредитных продуктов Райффайзенбанка.

Райффайзенбанк также начал выдавать ипотечные кредиты в рамках госпрограммы для семей с детьми по ставке 4,99% на весь срок кредитования.

Подробности об ипотечных программах доступнына сайте Райффайзенбанка.