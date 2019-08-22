​В Тюменской области развивается социальная сфера для повышения инвестиционной привлекательности сел

В селе Рассвет Исетского района Тюменской области построено более 1,2 тыс км. метров жилья для специалистов животноводческого предприятия «Эвика-Агро». Губернатор области Александр Моор высоко оценил усилия предприятия.

«В 2011 году мы построили восьмиквартирный дом, в 2015 году – двухквартирный дом, в 2017 году – двухквартирный дом, и в 2018 году – одноквартирный дом. В селе Рассвет есть школа и детский сад. Наличие жилья и развитая социальная инфраструктура помогают нам привлекать специалистов высокой квалификации», – рассказал в беседе с губернатором генеральный директор предприятия «Эвика-Агро» Сергей Кривич.

Отметим, что на базе «Эвика-Агро» действует региональный учебный центр, в котором проходят практику студенты Государственного аграрного университета Северного Зауралья.

«В сельских населенных пунктах, где реализуются инвестиционные проекты и есть спрос на рабочую силу, наличие современной социальной инфраструктуры помогает привлечь квалифицированных специалистов. Это важный фактор, повышающий инвестиционную привлекательность тюменского села», – подчеркнул Александр Моор.