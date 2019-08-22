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​Зеленый weekend с «Азбукой»

24 августа в 12:00 пройдут заключительные зелёные выходные, организованные командой проекта дома «Азбука». В этот раз в парке «За Саймой» будет настоящее раздолье для детей.

  • Эстафеты. Ребята смогут побегать, порезвиться, посоревноваться и получить массу положительных эмоций.
  • Аниматор для малышей. Даже самые юные гости мероприятия смогут развлечься на славу.
  • Конкурс рисунков на асфальте. Прекрасная возможность реализовать творческий потенциал и получить за это приз.

Приходите, будет интересно. Перед началом нового учебного года нужно вдоволь повеселиться

Место проведения: парк «За Саймой» вход со стороны Тюменьэнерго

Время проведения: 12:00

Телефон для связи: +7 (3462) 55-03-15

azbuka-surgut.ru


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Сегодня в 13:53, просмотров: 196, комментариев: 0


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