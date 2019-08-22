​Зеленый weekend с «Азбукой»

24 августа в 12:00 пройдут заключительные зелёные выходные, организованные командой проекта дома «Азбука». В этот раз в парке «За Саймой» будет настоящее раздолье для детей.
- Эстафеты. Ребята смогут побегать, порезвиться, посоревноваться и получить массу положительных эмоций.
- Аниматор для малышей. Даже самые юные гости мероприятия смогут развлечься на славу.
- Конкурс рисунков на асфальте. Прекрасная возможность реализовать творческий потенциал и получить за это приз.
Приходите, будет интересно. Перед началом нового учебного года нужно вдоволь повеселиться
Место проведения: парк «За Саймой» вход со стороны Тюменьэнерго
Время проведения: 12:00
Телефон для связи: +7 (3462) 55-03-15
Как сохранить самобытность народа? Председатель «Общества Русской культуры» Ярослав Соловьев // ONLINE 27 августа в 14.00