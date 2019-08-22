​Ювелирная компания из России вышла на американский рынок

Ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» завоевала миллионы сердец своих клиентов, создавая ювелирные украшения мирового уровня качества.

Выйдя на один из самых перспективных, но при этом и самых конкурентных рынков — рынок Америки, компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» уже успела зарекомендовать себя как компания, которой доверяют свои самые светлые чувства.

Компания ЭПЛ уже открыла свои розничные сети в России, США, Европе и странах СНГ, даря своим соотечественникам гордость за качество товара, произведенного в России.

Цель компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» — открыть 3000 ювелирных салонов по всему Миру, став представителем нашей страны для других государств и частичкой родного дома для всех россиян.

Присоединяйтесь к ювелирной компании ЭПЛ, став ее важной частью и подарите себе или тем, кто так близок вашему сердцу шедевры ювелирного искусства созданными дарить счастье.

Ждем вас в ювелирных салонах «ЭПЛ. Якутские бриллианты», адреса которых Вы можете найти здесь

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