​За 13 лет неонатальный скрининг в Югре прошли 315 тысяч малышей

Более 10 тысяч новорожденных югорчан прошли тест на наследственные заболевания в этом году. Однако трендом последних лет становится крайне спорное решение: отказ от необходимых детям исследований. Плохо разобравшиеся в вопросах лечения мамочки стали игнорировать уникальный скрининг-тест.

Неонатальный скрининг – это обследование, которое проводится на четвертый день после родов путем забора крови из пяточки недавно появившегося на свет малыша. Кровь направляют в Сургут, в единственную в регионе медико-генетическую лабораторию. Там она исследуется на целый ряд генетических патологий, таких как гипотиреоз, галактоземия, муковисцидоз, фенилкетонурия. Все эти заболевания на ранней стадии поддаются лечению. Современная медицина позволяет остановить развитие этих болезней и в будущем сохранить здоровье и качество жизни сегодняшнего малыша. Главное не потерять время и начать лечение на доклинической стадии болезни.

- Программа расширенного неонатального обследования стартовала в Югре еще в 2006 году в рамках национального проекта «Здоровье» и остается для нашего региона востребованной и полезной. За минувшие 13 лет анализ на генетические заболевания с помощью неонатального скрининга прошли почти 315 тысяч младенцев. Средние ежегодные показатели - более 22 тысяч детей. – Отмечает депутат Думы Югры от фракции «Единая Россия» Сергей Великий.

Информацию о результатах скрининга родители в ХМАО получают только в том случае, если выявлены отклонения от нормы биохимических показателей крови. В этом случае малыша ожидает наблюдение врача-генетика. Раннее выявление наследственных заболеваний позволяет начать лечение новорожденного, до того, как наступят необратимые изменения в организме ребенка.