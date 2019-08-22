Тюменские таможенники остановили предпринимателя, который пытался вывезти крупную партию древесины в Афганистан

Сотрудники тюменской таможни перекрыли артерию незаконного экспорта древесины и лесоматериалов хвойных пород в Афганистан. Об этом сообщает пресс-служба уральского таможенного управления.

Индивидуальный предприниматель вывозил на поезде сибирский лес и раньше. С октября 2017 года по июнь 2018 года он перевез по железной дороге более 500 кубических метров древесины. Тогда он работал согласно российским законам.

Однако этим летом подозреваемый попытался вывезти 200 кубических метров по поддельным документам. Это заметили сотрудники таможни.

Стоимость незаконно добытого леса по заключению экспертов таможни составила почти полтора миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. За попытку незаконного вывоза стратегических ресурсов России в крупном размере подозреваемому грозит лишение свободы от трех до семи лет, плюс штраф до миллиона рублей.