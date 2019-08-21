​Губернатор Тюменской области и президент РАН рассказали о перспективах создания НОЦ

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал об идее создания и формировании Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра. Идею поддержали главы ХМАО и ЯНАО Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов.

«Мы исходили из того, что имеем высшее образование, которое динамично меняется. Учитывая, что индустриальные партнеры работают на всех трех территориях, объединив усилия субъектов, мы получим с одной стороны уникальную заявку, а с другой, что немаловажно, – участие бюджетов трех регионов в проекте. Такие самодостаточные регионы, как автономные округа и Тюменская область вместе – большая сила», – добавил Александр Моор.

В свою очередь президент Российской академии наук Александр Сергеев, заявил, что сразу отметил особенность заявки трех регионов.

«Про Тюмень сразу было понятно, что заявка будет одобрена. НОЦ – это не только наукообразование, это некий треугольник, главная вершина которого – промышленность. Хорошо, что привлекаете северных партнеров. На вашей территории крупнейший нефтегазовый комплекс, особенно компания СИБУР, будет интересно посмотреть как заработает этот треугольник», – отметил он.

Губернатор Тюменской области, подчеркнул, что ожидает от Российской академии наук научно-методической и экспертной позиции в части настройки деятельности НОЦ регион.