​На осенних каникулах в Тюменской области реализуют проект по обмену детских туристических групп

В 2019 году на осенних каникулах будет реализован проект по обмену детских туристических групп, об этом сообщил глава Сургута Вадим Шувалов. Решение о продвижении детского туризма было принято совместно с главами Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округа.

«Три субъекта совместно приняли решение о том, что наши дети должны регулярно ездить в гости другу к другу и как можно больше, узнавать о нашей большой земле», — отметила заместитель председателя Тюменской областной думы Галина Резяпова.

В рамках реализации этого проекта представители Тюменской областной думы сегодня посетили несколько объектов в Сургуте: краеведческий музей, Дом купца Клепикова, «Кванториум», Дом Салманова

«Часть из этих мест, как нам кажется, будут интересны нашим детям. Основная задача таких поездок не просто показать места и развлечь детей, но и дать им дополнительные знания, обеспечить просветительство и ненавязчивое образование. Сейчас мы обсуждаем сколько дней будут длится такие поездки и что конкретно в них будет», — добавила Галина Резяпова.

Важным моментом реализации проекта является помощь детям из многодетных и малообеспеченных семей. «Это не просто поездки детей в другие города, проект имеет социальное значение. У таких детей появится возможность абсолютно бесплатно посетить города округов и получить хорошие впечатления. Все финансируется из бюджетов регионов», — отметил первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.