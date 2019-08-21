В интернете росгвардейцев обвиняют в избиении рыбаков в Югре. Так ли это?

В Югре проходит операция «Осенний нерест» – инспекторы рыбоохраны совместно с бойцами ОМОН и росгвардейцами плавают по Оби и ее притокам, чтобы пресекать деятельность браконьеров. В интернете появились сообщения от рыбаков, которые обвиняют силовиков в превышении полномочий: людей избивают, в их лодках и рыбацких домиках проходят грубые обыски в поисках запрещенных орудий лова.

Корреспондент СИА-ПРЕСС связался с руководителем Сургутской рыбоохраны Олегом Раевским, чтобы узнать, случались ли в его практике такие случаи. Он ответил, что применение грубой силы силовиками возможно, но лишь как ответная мера на насилие: «Если ребята кого-то трогают, это всегда ответные действия. Сами они никогда не идут в драку первые, ни разу на моей памяти такого не было. За шесть лет работы в Рыбоохране ни одного эксцесса. Это профессионалы, с которыми приятно работать».

Стоит отметить, что ни ОМОН, ни Росгвардия не занимаются инспектированием. Силовики прикрепляются к инспекторам Рыбоохраны в качестве сил поддержки и подстраховки, они действуют только в случаях, когда инспекторы подвергаются атаке со стороны рыбаков. А поиском запрещенных орудий лова и проверкой документов занимается Рыбоохрана.

«Мы почти весь год плаваем одни. Искать браконьеров – наша работа, а не Росгвардии или ОМОНа. Но есть периоды на реках, когда ходит особо ценная рыба. Сейчас, например, начнется операция «Муксун», за эту рыбу людям грозят уголовные дела, конфискация дорогого имущества, огромные штрафы. В эти периоды браконьеры сильно рискуют, следовательно, они представляют реальную опасность для инспекторов. Поэтому мы плаваем с росгвардейцами, они нас подстраховывают. В этом году было два дня в мае, когда мы совместно работали, все прошло гладко».

Напоминаем, что в Югре действуют законы о ловле рыбы. Прочитайте нашу памятку о том, как рыбачить, чтобы не нарушить уголовный кодекс и не стать браконьером, а также можете прочитать интервью со старшим инспектором Рыбоохраны Олегом Раевским.