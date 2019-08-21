За сутки в югорских лесах потерялись три грибника

За минувшие сутки с 19 по 20 августа в лесах Югры потерялись три человека, один в районе города Белоярский, двое других пропали между Тюменью и Ханты-Мансийском, уйдя в лес с федеральной трассы. Люди потерялись, пока искали грибы.

Как сообщает «Центроспас-Югория», поисково-спасательная группа Белоярского района помогли заблудившейся женщине выйти из леса около озера Школьное с помощью звуковых сигналов и громкоговорителей. Гражданка 1989 года рождения не пострадала и в медицинской помощи не нуждалась.

Другой поисково-спасательный отряд ехал на точку пропажи людей на трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск», но по пути спасатели получили команду «отбой». Люди сами нашли выход из леса.