​Ювелирный бизнес-опыт

Успех в любом бизнесе зиждется, прежде всего, на доверии клиентов к компании и производимому ею товару.

В этой статье мы рассмотрим бизнес-опыт ювелирной компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты», начавшей свой путь в 1994 году, в далекой от центральной части России — Якутии, с создания экспериментально-производственной лаборатории по производству бриллиантов и за 25 лет сумевшей вырасти до международной ювелирной компании с розничными сетями в России, США, Кипре, Хорватии, Казахстане и Киргизии с более чем 120 торговыми точками.

Безусловно, такой масштабный успех — это результат многих факторов, но в этой статье мы говорим о ставке руководства компании на качество товара, как основе доверия клиентов.

В основе этого фактора стоят собственная школа огранки и ювелирного искусства, воспитавшие ювелиров и огранщиков, способных создать ювелирные украшения мирового уровня качества.

Именно эта сосредоточенность на квалификации специалистов стала причиной сотрудничества с ведущими ВУЗами региона и создания оплачиваемой стажировки с последующим приемом на работу лучших практикантов.

Венцом заботы о качестве и подлинности изделий компании ЭПЛ стало создание единого стандарта качества, получившее название Код ЭПЛ.

Код ЭПЛ вобрал в себя весь 25-летний опыт специалистов компании и позволил сертифицировать лучшие производственные мощности и профессионалов ювелирного и гранильного дела.

Также, код ЭПЛ стал дополнительной гарантией подлинности, так как на каждое украшение, созданное по этому стандарту качества наносится уникальный зашифрованный код, позволяющий получить на официальном сайте компании сертификат достоверности с подробной информацией об изделии.

Эта гарантия подлинности позволяет клиентам быть уверенным в том, что где-бы не было куплено изделие, оно создано профессиональными дизайнерами, ювелирами, огранщиками и другими специалистами, сертифицированными по этому стандарту качества.

Все это позволяет специалистам компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» создавать ювелирные украшения, которые вот уже два с половиной десятка лет, покоряют сердца клиентов, позволяя компании расти и развиваться.

Станьте частью большой истории успеха российской компании, присоединившись к большой и счастливой семье ЭПЛ!



Ждем Вас в ювелирном салоне «ЭПЛ. Якутские бриллианты» в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38.

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