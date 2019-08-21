​В Нижневартовске дошкольным образованием охвачены почти 19000 детей

Сегодня в столице Самотлора работают 42 дошкольных образовательных организации и одно дошкольное отделение при средней школе №40. Кроме того, функционируют группы кратковременного, сокращенного и вечернего пребывания детей, образовательные программы реализуются пятью частными детскими садами.

- Выстроенная система позволяет охватить дошкольным образованием порядка 19000 малышей или 65% от общего количества нижневартовских детей в возрасте от двух месяцев до семи лет. Несмотря на принимаемые меры в городе существует проблема нехватки мест в детских садах. Связано это с увеличением естественного прироста населения. Судите сами, рождается в столице Самотлора ежегодно 4000-4500 детей, а в садиках высвобождается только 3500-3700 мест, – отмечает депутат думы Югры от Нижневартовска Сергей Великий.

Дефицит, и это подтверждают власти муниципалитета, составляет 500-700 мест ежегодно. Сегодня в очереди на получение места в детский сад зарегистрировано более 7,7 тысяч юных вартовчан. Для создания дополнительных мест в детских садах Нижневартовска проводятся процедуры реорганизации и оптимизации, с помощью которых в этом году удалось создать 80 дополнительных мест для дошколят. До конца календарного года число дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях столицы Самотлора увеличится еще на сотню.