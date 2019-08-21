Эксперты рассказали, какой доход нужен семье в Югре, чтобы платить ипотеку и не голодать

Для того, чтобы комфортно выплачивать ипотеку в Югре, семье нужно иметь доход больше 85 тысяч рублей. По этому показателю регион располагается на шестом месте в России. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй в своем исследовании.

За год рекомендованный семейный доход, необходимый для того, чтобы комфортно выплачивать среднюю для региона ипотеку, в Югре вырос более чем на пять тысяч рублей. Лидерами по темпам роста оказались Саратовская область (+ 11 тысяч рублей), (Самарская область (+ 7,5 тысяч рублей), Красноярский край (+ 7,3 тысяч рублей), Нижегородская область (+ 6,7 тысяч рублей) и Омская область (+ 6,3 тысяч рублей). Всего в рейтинг попало 30 российских регионов с наибольшим объемом ипотеки.