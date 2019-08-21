Умерла ​Народная артистка России Александра Назарова

Актриса театра и кино, Народная артистка России Александра Назарова умерла на восьмидесятом году жизни. Некролог деятеля культуры появился на сайте Московского драматического театра имени Ермоловой. «Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства, — пишут коллеги по сцене артистки. — О дате, времени и месте прощания сообщим дополнительно».

За всю жизнь Назарова приняла участие более чем в ста проектах. Дюбютным появлением на экранах стал фильм «А если это любовь?» 1961 года. Известность Алесандре Назаровой также принесли фильмы и сериалы «Экипаж», «Любовь с привилегиями», «Мелочи жизни», «Бригада», «Глухарь», «Мамы», «Краткий курс счастливой жизни», «Моя прекрасная няня».