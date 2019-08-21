С бывшего замглавы Лангепаса взыскали миллион рублей в счет полученной взятки

С бывшего заместителя главы Лангепаса Андрея Миниахметова суд взыскал почти миллион рублей, которые он получил взяткой летом 2016 года.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Югры, исковое заявление с требованием изъять деньги подано в Лангепасский городской суд. Как сообщал Znak.com, взятку Андрею Миниахметову дал представитель ресурсоснабжающей организации ООО «КонцессКом», чтобы вице-мэр покровительствовал организации и игнорировал нарушения в сфере ЖКХ. Затем Андрей Гурин, руководитель и владелец «КонцессКом», боясь возможного преследования со стороны ФСБ, написал на чиновника заявление. Это стало началом уголовного дела.

Над Миниахметовым идет длительный судебный процесс. Ранее он был оштрафован на 40 миллионов рублей, ему было запрещено занимать государственное должности на протяжении восьми лет. Сейчас адвокаты подсудимого занимаются обжалованием решения суда о заключении чиновника в колонию строгого режима сроком на восемь лет.