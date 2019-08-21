​Маму двоих детей из Нягани могут посадить в тюрьму за неуплату алиментов

В Нягани местную жительницу обвинили в неуплате алиментов без уважительных причин.

Прокуратурой Нягани установлено, что мать двух детей ранее уже привлекалась к административной ответственности за преднамеренный отказ платить алименты.

«Обвиняемая должных выводов для себя не сделала, злостно уклонилась от возложенной на нее обязанности по уплате алиментов, в результате чего образовалась задолженность в размере более 900 тыс. рублей», – отмечают в прокуратуре Югры.

Максимальное наказание за такое преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на 1 год.