В Югре собираются отметить День флага России. Праздновать будут в Нижневартовске, Сургуте, Ханты-Мансийске

В Югре готовятся отпраздновать День флага России, который пройдет 22 августа. Об этом сообщает официальная группа правительства Югры в социальной сети «Вконтакте». Всего в регионе планируется провести 350 праздничных мероприятий в честь 350-летия флага. Они пройдут в следующих городах: Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Урай, Нефтеюганск, Мегион, Нягань, Лангепас и Радужный.
Запланировано проведение митингов, образовательных и спортивных мероприятий, конкурсов, спортивных состязаний в городах округа.
Ханты-Мансийск
Что: Митинг-концерт «Под флагом моей страны!
В окружной столице пройдет митинг-концерт с участием артистов ДК «Октябрь», представителей общественных организаций. Также в программе — тематические интерактивные, досуговые и спортивные площадки.
Когда: 22 августа в 12:00
Где: Администрация города Ханты-Мансийска
Что: Цикл мероприятий в муниципальных библиотеках города «Честь и слава российского флага»
Все желающие могут узнать больше об истории флага на лекциях и в формате игровых программ. Мероприятия пройдут 20 августа в 10:30 по адресу: Доронина 8, 22 августа в 16:00 по адресу: Осенняя 1 и в 11:00 по адресу: Краснопартизанская 2.
Когда: 20-22 августа
Где: МБУ «Городская централизованная библиотечная система»
Нижневартовск
Что: Праздничное мероприятие, посвященное Дню Государственного флага Российской Федерации
Для жителей города в ДК «Октябрь» пройдет торжественное мероприятие, в программе которого — работа игровых станций, мастер-классы и праздничный концерт.
Когда: 22 августа в 17:00
Где: Дворец культуры «Октябрь»
Что: Мегазарядка
На берегу Комсомольского озера пройдет традиционное мероприятие с участием известного спортсмена, имя которого пока держится в секрете.
Когда: 22 августа в 08:00
Где: Дирекция спортивных сооружений
Сургут
Что: Флешмоб «День российского флага»
В планах – творческий мастер-класс, игра в лапту и крокет.
Когда: 22 августа с 17:30 до 19:30
Где: МАУ «Вариант»
Что: Фотовыставка «Аметист»
Когда: 22 августа с 17:30 до 19:30
Где: Арт-пространство «Просто космос»
Что: Выставка «Три цвета русской славы»
Гости мероприятия познакомятся с историей происхождения российского флага, значением триколора, историей возникновения первого герба Древней Руси, Государственным гербом РФ, а также с текстом гимна.
Где: Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина
Нефтеюганск
Что: Торжественное мероприятие «Флаг моей Родины»
Когда: 22 августа в 12:00
Где: Городская площадь «Юбилейная»
В Нефтеюганске праздничные мероприятия пройдут на главной городской площади. Гостей и жителей ждут выступления официальных лиц города, представителей общественных организаций и творческих коллективов.
Что: Конкурс знатоков «Знамя России»
Когда: 22 августа в 15:00
Где: Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска