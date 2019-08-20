​В Тюмени завершается прием работ на Международный фотоконкурс «World Eco Photo - 2019»

В конце недели в Тюмени завершится прием работ на II Международный фотоконкурс «World Eco Photo-2019».

Конкурс является классическим открытым салоном с итоговой выставкой и проводится по стандартам и под патронажем Международной федерации фотоискусства (FIAP) и фотографического общества Америки (PSA).

По окончанию выставки для профессионалов и любителей фотографии будет проведена серия мероприятий. В частности, будут организованы выставки, мастер-классы, дискуссионные площадки, творческие встречи с фотографами, кинопоказы.

«Приглашены известные фотографы из регионов России и гости из других стран. На данный момент свое участие в конкурсе подтвердило более 40 стран, таких как Австралия, Алжир, Бахрейн, Бразилия, Канада, Нидерланды, Мьянма, ОАЭ, Северная Ирландия, Южная Корея и другие», – заявляют представители пресс-службы правительства Тюменской области.

Прием работ осуществляется до 25 августа 2019 г. Подробнее о фотоконкурсе можно узнать на сайте. Участие в конкурсе бесплатное. Контактные данные оргкомитета: fotoexpo72@mail.ru, +79044998755.

Справка:

Проект «World Eco Photo-2019» основан АНО «Тюменский дом фотографии» в 2017 году. ОН реализуется при поддержке департамента культуры Тюменской области и участии Русского географического общества, Союза фотохудожников России, Союза фотографов дикой природы.