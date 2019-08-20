В Югре проходят учения ФСБ, из-за которых на въезде в Сургут образовались пробки

В Югре со вчерашнего дня, 19 августа, проходят масштабные антитеррористические учения ФСБ. Они продлятся до 22 августа. В социальных сетях сургутяне жалуются, что на въезде в город образовались пробки – силовики проверяют документы водителей и осматривают машины.

Как сообщает пресс-служба администрации Югры, основные учения проходят в Лангепасе. В них участвуют не только сотрудники ФСБ, но и ФСО, МВД, Росгвардии, МЧС и военного комиссариата Югры. Учения направлены на отработку способностей сотрудников правопорядка по пресечению террористических атак, последствий терактов. Также учения улучшат координацию и уровень взаимодействия между силовиками.

Корреспондент СИА-ПРЕСС попытался узнать подробности в ФСБ, но в пресс-службе не взяли трубку.

Напомним, в июле в Когалыме был задержан мужчина с поясом смертника, который планировал совершить теракт на территории города.