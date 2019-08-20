Югорчанина задержали с сумкой мака, ему грозит три года тюрьмы

В поселке Междуреченский Кондинского района полицейские задержали мужчину с сумкой, в которой при личном досмотре сотрудники нашли растения. После экспертизы выяснилось, что это мак, наркосодержащее растение, за хранение и оборот которого грозит лишение свободы.

Полицейским 39-летний мужчина сказал, что нарвал мак на огороде заброшенной дачи, чтобы употреблять лично.