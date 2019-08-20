Югорские школьники уплыли на моторной лодке рыбачить и бесследно пропали. Спасатели ищут их второй день

Накануне, 19 августа, в Березовском районе пропали несовершеннолетние 2003 года рождения. Один из них забрал моторную лодку своего отца, и вдвоем они уплыли рыбачить на реке Ляпин, после чего пропали. Спасатели ищут их вторые сутки, но безуспешно.

Поиски начались со звонка в полицейский отдел Березовского района. Дежурным сообщили о лодке, стоящей на реке Ляпин с работающим мотором, а внутри никого нет. Полицейские прибыли в поселок Саранпауль и по номеру лодки нашли ее хозяина. Мужчина сказал, что на лодке уплыл его сын со своим другом рыбачить.

Как сообщает «Центроспас-Югория», спасатели обследовали дно реки в районе найденной лодки специальным оборудованием, но никого не нашли. Сегодня поиски продолжаются выше по течению. В операции участвуют помимо спасателей полиция и местные жители.

Возбуждено уголовное дело.