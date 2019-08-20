​Разработан новый стандарт качества ювелирных украшений «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Производители ювелирных украшений прилагают максимум усилий для завоевания своей доли рынка. И как гласит народная мудрость — всё гениальное просто. Люди доверяют прежде всего компаниям, которые заботятся о качестве создания изделий с уникальным дизайном и гарантиями, которым можно смело доверять.

Специалисты производства ювелирной компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты», объединили весь свой 25-летний опыт в единую систему стандартов качества, получивший название — Код ЭПЛ, что стало еще одной мощной инновацией, которую по достоинству оценили клиенты компании.

Огромный объем работы, разработка сложного программного обеспечения, обучение специалистов, внедрение новых функций на официальном сайте компании и многие другие нововведения, позволили компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» гарантировать своим клиентам подлинность каждого созданного по жестким стандартам Кода ЭПЛ изделия.

На каждое украшение «ЭПЛ. Якутские бриллианты» наносится уникальный зашифрованный код, благодаря которому можно на официальном сайте компании получить сертификат достоверности с подробной информацией об изделии.

За каждой инновацией компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» стоят искреннее желание подарить бесценные моменты счастья, которые дарят нам ювелирные украшения.

Станьте важной частью бренда ЭПЛ посетив ювелирный салон компании в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38.

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