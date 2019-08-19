В Тюмени пожилую женщину похоронили в пакете. Директора пансионата уволили по приказу замгубернатора области

Директора тюменского пансионата для ветеранов войны и тружеников тыла Владимира Максименко уволили по личному приказу заместителя губернатора области Ольги Кузнечевских. Об этом сообщает сегодня, 19 августа, ТАСС с ссылкой на пресс-службу департамента социального развития области.

Следственный комитет начал проверки в пансионате после того, как 91-летнюю подопечную богадельни Анну Бусыгину похоронили в полиэтиленовом пакете. Ее тело, не приведенное в порядок, завернули в пакет и положили в гроб. Сотрудники пансионата в ответ на возмущения заявили, что женщина сама виновата – не позаботилась о погребении заранее. Родственников у нее не было.

Сразу же после освещения случая в СМИ, директору пансионата был сделан выговор, а через две недели он был уволен. Проверки продолжаются.