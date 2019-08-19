​ВЦИОМ: 48 процентов россиян никогда не играли в видеоигры

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос и выяснил, что 48 процентов россиян никогда не играли в видеоигры.

Примерно треть респондентов отметили, что раньше играли, но перестали. Более пяти часов в неделю играм посвящают 19 процентов опрошенных.

В результатах опроса отмечается, что чаще всего в видеоигры респонденты играют или на мобильном телефоне (48 процентов), или на компьютере (41 процент).

Наибольшую популярность видеоигры получили у аудитории в возрасте от 18 до 24 лет (40 процентов).

Лишь 21 процент респондентов тратят на видео игры деньги – в среднем 959 рублей в месяц. Остальная часть предпочитает не тратиться на платные подписки или оборудование.

В тройку любимых игр россиян вошли: