В Тюмени построят вторую кольцевую дорогу. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он отметил, что буквально пару лет назад были лишь мечты о строительстве Тюменской кольцевой автодороги, но уже сейчас, когда она готова необходимо думать о строительстве второй кольцевой дороги.

«С учетом развития жилищного строительства возникает необходимость, как минимум, приступить к проектированию так называемой второй кольцевой, но фактически это расширение первой, создание полукольца», – пояснил Моор.

Разработка проекта по строительству начнется в ближайшее время.

«Это сработает на пользу экономике региона и позитивно воспримется жителями областной столицы», – добавил губернатор.