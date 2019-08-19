В Лангепасе задержали нефтеюганца за сбыт крупной партии наркотиков

Полицейские Лангепаса задержали 32-летнего жителя Нефтеюганска с 64 граммами синтетических наркотиков. Он делал закладки в Лангепасе.

Мужчину задержали с поличным сотрудники ОМВД по Лангепасу во время оперативных мероприятий. Во время досмотра полицейские нашли в куртке подозреваемого пластиковую коробочку с белым порошком, а в рюкзаке – 103 полимерных свертка с таким же содержимым. Наркотики изъяли. После экспертизы выяснилось, что это синтетические наркотические вещества весом более 64 грамм.

Возбуждено уголовное дело по сбыту и хранению наркотиков в крупном размере. Мужчине грозит 20 лет тюрьмы. Сейчас он заключен под стражу и ожидает суда.