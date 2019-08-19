В Лангепасе задержали нефтеюганца за сбыт крупной партии наркотиков

Полицейские Лангепаса задержали 32-летнего жителя Нефтеюганска с 64 граммами синтетических наркотиков. Он делал закладки в Лангепасе.
Мужчину задержали с поличным сотрудники ОМВД по Лангепасу во
время оперативных мероприятий. Во время досмотра полицейские нашли в куртке
подозреваемого пластиковую коробочку с белым порошком, а в рюкзаке – 103
полимерных свертка с таким же содержимым. Наркотики изъяли. После экспертизы
выяснилось, что это синтетические наркотические вещества весом более
Возбуждено уголовное дело по сбыту и хранению наркотиков в крупном размере. Мужчине грозит 20 лет тюрьмы. Сейчас он заключен под стражу и ожидает суда.
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