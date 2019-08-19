​Сургутянка стала юбилейным получателем окружной пенсии

В дополнение к государственной пенсии она будет получать около 10 тысяч рублей в месяц.

Дополнительную окружную пенсию уже получает 4 тысячи человек. Таковы итоги программы Правительства Югры «Две пенсии для бюджетников. «Надо было вступать в программу «Две пенсии» раньше!»

Елена Осьминкина заключила договор с Ханты-Мансийским НПФ на дополнительную пенсию, когда уже была пенсионеркой. Оформив пенсию, она продолжала работать в Сургутской окружной клинической больнице. Получила свою первую государственную пенсию и поняла, что этих денег будет недостаточно для нормальной жизни. По совету коллеги изучила программу «Две пенсии для бюджетников» и заключила договор с Ханты-Мансийским НПФ. 5 лет Елена Викторовна перечисляла на свой пенсионный счет по 10% зарплаты. И теперь будет в течение трех лет получать по 9 575 руб. ежемесячно, а потом пожизненно еще по 926 руб.

«Свои взносы я практически не замечала. Написала заявление в бухгалтерию, и она каждый месяц переводила из моей зарплаты 10%. В «Личном кабинете» я видела, как пополняется мой счет, как поступают не только мои взносы, но и деньги от правительства Югры и Ханты-Мансийского НПФ. Мне было радостно, что эта программа работает. Сейчас, когда я назначила эту пенсию, жалею, что такой же договор мы не оформили мужу, и что сама не вступила в эту программу раньше. Теперь всем коллегам советую: начинайте увеличивать свою пенсию как можно раньше, пользуйтесь льготами, которые вам положены!»

Программа «Две пенсии для бюджетников» существует в Югре с 2003 года. Правительство ХМАО-Югры приняло эту программу, чтобы повысить благосостояние своих пенсионеров.

Заключить договор дополнительного пенсионного обеспечения имеет право любой работник бюджетного учреждения Югры, проработавший в этом или других бюджетных учреждениях округа не менее 5 лет. Чтобы получить «вторую пенсию», участник программы перечисляет на свой пенсионный счет часть своей зарплаты. До тех пор, пока участник программы работает в бюджетном учреждении, окружной бюджет добавляет на его пенсионный счет сумму, равную его взносам. Ханты-Мансийский НПФ ежегодно начисляет инвестиционный доход не менее 6%. Кроме того, в соответствии с Налоговым кодексом РФ, участнику программы возвращается 13% от суммы перечисленных взносов. Подробнее об условиях программы на сайте двепенсии.рф.

Участниками программы «Две пенсии для бюджетников» является более 45 тысяч человек, 4 тысячи из них уже получают дополнительную пенсию, сформированную с помощью окружного бюджета.