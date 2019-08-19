​«ЭПЛ. Якутские бриллианты». От экспериментально производственной лаборатории до международного ювелирного бренда

Ювелирный бизнес помнит много примеров успеха, и сегодня мы хотим рассказать об одном из них.

В 1994 году в Якутске начала свою деятельность экспериментально-производственная лаборатория по огранке бриллиантов, которой суждено было стать ведущей ювелирной компанией России, с розничными сетями в самых разных странах Мира — США, Хорватии, Кипре, Литве, Киргизии, Казахстане, Монголии и многие другие.

Как удалось достичь таких выдающихся результатов, начав деятельность в кризис, который царил в 90-е годы в России?

Опираясь на стремление единомышленников достичь максимального успеха, основатель компании, Федоров Петр Степанович, сделал ставку на качество, которое было признано на самом высоком уровне — компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» в 1997 году, всего через три года после основания, становится участником Алмазной биржи в Израиле, а уже в 2004 году — Шанхайской алмазной бирже.

Этим успехам способствовали развитие собственных школ ювелирного и гранильного мастерства, а также работа с начинающими специалистами, которые сразу после окончания учебных заведений поступают на работу в производственные отделы ЭПЛ.

Немаловажным фактором стало постоянное внедрение технологий, инноваций и повышение квалификаций специалистов производства.

Это по достоинству оценили клиенты компании, подарив свое бесценное доверие украшениям «ЭПЛ. Якутские бриллианты».

Отдельная и архиважная работа велась, и ведется по мотивации работы персонала. И здесь ЭПЛ достиг значительных успехов, предоставляя сотрудникам в игровой форме, реализовать свой потенциал в выбранном деле.

Вкупе с сильной корпоративной культурой — это создало команду единомышленников, которые посвящают свою жизнь тому, чтобы дарить счастье ювелирных украшений «ЭПЛ. Якутские бриллианты», как можно большему количеству людей на Земле.

Станьте частью бренда «ЭПЛ. Якутские бриллианты», посетив ювелирный салон компании в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38.

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