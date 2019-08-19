Согласно сводке Госавтоинспекции за минувшие выходные на дорогах Югры погибли четыре человека. Из них двое – пешеходы.

17 августа в Нефтеюганском районе в 02:30 на 772 километре дороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» на пешехода наехал «КамАЗ», отчего тот сразу же скончался. Личность погибшего не удалось установить. Отмечается, что он шел навстречу автомобильному потоку.





В тот же день, 17 августа, в то же время, в Октябрьском районе водитель автомобиля «ВАЗ» наехал на мужчину 1979 года рождения, который шел по ходу движения по правой стороне. От полученных травм он скончался.

Днем, в 11:00, на пересечении дорог «Сургут – Нижневартовск» и «Северный обход города Сургута» мотоциклист 1988 года рождения врезался в автомобиль «Тойота Рав». Водителя мотоцикла доставили в больницу на карете скорой помощи, но его жизнь спасти не удалось.

В воскресенье 18 августа в 17:00 на дороге «Радужный – Бахиловское месторождение» автомобиль «ВАЗ» попал под «КамАЗ». Водитель 1959 года рождения умер на месте.