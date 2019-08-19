​В Нижневартовске завершился турнир, посвященный памяти команды футбольного клуба «Пахтакор»

Этот уникальный проект получил финансовую поддержку от депутата Думы Югры Сергей Великого, а также от муниципалитета: по итогам Нижневартовского городского конкурса общественно значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в направлении «Социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов» он получил грант. Подробности рассказал Председатель комитета Думы Югры по экономической политике, региональному развитию и природопользованию Сергей Великий.

- Дату 11 августа 1979 года весь мир запомнил как одну из самых страшных. Тогда в небе над Днепродзержинском потерпели крушение сразу два самолета. Один из них выполнял рейс Ташкент-Минск - на его борту были 83 человека, в том числе и 17 футболистов знаменитой ташкентской команды «Пахтакор». В составе «Пахтакора» были и узбеки, и русские, и украинцы. В память о той трагедии Нижневартовская узбекская национально-культурная автономия «Мир вашему дому» организовала интернациональный турнир «Кубок Дружбы «Пахтакор-79». На футбольном поле встретились восемь интернациональных команд. Спорт понятен людям любых национальностей. Он объединяет, а это и есть одна из главных целей турнира. Возможно, что в следующем году команд станет больше, так как этот турнир доказал свою востребованность. Хочется, чтобы турнир стал ежегодным, - добавил Сергей Великий.

Финалу предшествовала серия товарищеских матчей, которые прошли в столице Самотлора в июне-августе 2019 года. В решающем матче встретились две команды «Клуб МВД» и «Берлик». До последней минуты было не ясно, кто станет победителем. Игра шла на равных. Со счетом 4:3 главную ступень почета заняла команда «Берлик».

- Проект «Кубок Дружбы «Пахтакор-79» уникален в своем роде. В таком формате подобные матчи не идут даже на нашей Родине, а в Нижневартовске – идею поддержали, причем, как на городском, так и окружном уровнях. Идея проведения подобных соревнований понравилась и генеральному консульству Узбекистана по УрФО, - отметил помощник председателя правления узбекской национально-культурной автономии «Мир вашему дому» Айдар Шайдуллин.

Как говорят организаторы, они постараются, чтобы и в следующим летом, на главном футбольном поле Нижневартовска, вновь встретились интернациональные команды.