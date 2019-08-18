В Свердловской области аварийно отключился блок Белоярской атомной электростанции

На Белоярской атомной электростанции в Свердловской области утром 18 августа аварийно остановился четвертый энергоблок. По информации концерна «Росэнергоатома», причиной остановки стало ложное срабатывание системы автоматической защиты.

«Остановка энергоблока произведена по штатному алгоритму по нормальной схеме. После выяснения причин ложного срабатывания одной из защитных систем энергоблок вновь будет включен в сеть и возобновит работу», – сообщается на сайте концерна.

Там же указано, что радиационный фон и в окрестностях АЭС находится на уровне естественного природного фона.