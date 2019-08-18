Популярность аренды однокомнатных квартир в России достигла максимума за пять лет

В России спрос на аренду однокомнатных квартир достиг рекордной отметки за последние пять лет, сообщает «Коммерсант».

Из-за этого собственники подняли стоимость в среднем на одну-две тысячи рублей в месяц.

Это привело к подорожанию квартир в городах-миллионниках почти на четыре процента.

Напомним, что в Сургуте, несмотря на общую тенденцию, цены на аренду квартир за последние пять лет снизились на десять процентов. Причиной стало увеличение предложения на рынке и рост конкуренции среди желающих сдать жилье в аренду.