Работодателям в России могут разрешить наказывать курящих сотрудников. И поощрять некурящих

В России могут разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников. С таким предложением к работодателям обратился российский Минздрав. Подробная информация содержится в модельной программе «Укрепление общественного здоровья.

Для в министерстве предлагают изучить влияние курения на производительность труда и, исходя из этого, разработать систему штрафов и бонусов. Также в пакет обязательного медицинского стархования (ОМС) могут включить помощь тем, кто намерен отказаться от табака.