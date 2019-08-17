​В Москве прошёл митинг КПРФ за честные выборы. Пришло в десять раз меньше людей, чем неделю назад на Сахарова

Митинг «За честные и чистые выборы», проведенный партией КПРФ в Москве, собрал примерно четыре-пять тысяч человек. Такие данные приводит «Эхо Москвы» со ссылкой данные МВД и «Белого счетчика». Неделю назад на акцию с аналогичным посылом (а также требованием прекратить уголовные дела о «массовых беспорядках» против участников предыдущих митингов) на проспект Сахарова вышло около 60 тысяч человек.

Параллельно в Москве идет другая протестная активность. Так, муниципальные депутаты столицы выходят на пикеты в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу, которых избирком не зарегистрировал под разными предлогами.