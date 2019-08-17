​Владельцам мотоциклов и японских машин разрешили использовать компактные автомобильные номера

Владельцы мотоциклов и японских машин можно будет использовать компактные автомобильные номера нового формата. Вообще их внесли в ГОСТ еще в 2018 году, но это решение пока не вступило в силу, пишет РИА «Новости». Сейчас устанавливать такие номера можно на те транспортные средства, где технически нельзя «прикрутить» стандартные номерные знаки.

Специалисты предупреждают, что если вы захотите повесить на свой мотоцикл или автомобиль такой номер, то заказывать его придется в специализированных фирмах, стоить это будет примерно 1,5-2 тысячи рублей. ГИБДД не будет производить такие знаки до августа 2020 года.