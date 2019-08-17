​«Не отвлекайте, у нас эвакуация пассажиров» В сети опубликованы переговоры пилотов самолета, севшего на кукурузное поле

В сети опубликованы переговоры пилотов лайнера А321 компании «Уральские авиалинии», севшего в кукурузном поле под Москвой после того, как птицы попали в оба двигателя самолета. Как пишет РБК, диспетчеры предупреждали экипаж об «отдельных перелетах птиц» в районе аэропорта. Через две минуты после взлета пилоты дали аварийный сигнал и получили разрешение на разворот и возвращение в аэропорт, но тут же поняли, что тяги нет в обоих двигателях, поэтому решили сажать самолет в кукурузном поле.

Пилоты тут же запросили скорую помощь и другие экстренные службы. Когда диспетчер спросил их о высоте полета, лайнер уже был на земле. «Мы выполнили [посадку], сели за полосой. Пассажиров 226 и семь членов экипажа», – сказал командир экипажа, и на дальнейшие расспросы диспечтера ответил: «Не отвлекайте, у нас эвакуация пассажиров».

Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин получили из рук президента звание Героев России, а остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.