​Россияне готовятся к школе через онлайн-магазины. Продажи канцелярии и дневников выросли на сотни процентов

В России на сотни процентов выросли продажи школьной канцелярии и дневников у онлайн-ритейлеров. Так, продажа ручек выросла на 444 процентов по сравнению с прошлым годом, канцелярских наборов – на 348 процентов, пеналов – на 202 процента, карандашей – на 216 процентов, пишет РБК. Три лидера роста продаж: тетради (471 процент), рюкзаки (483 процента) и дневники (797 процентов).

Примечательно, что в 2018 году подобного роста по отношению к 2017 году не было – тогда процент увеличения продаж колебался между 30 и (в редких случаях) 200 процентами. Эксперты Ozon отметили, что россияне смещают подготовку школу к онлайну – три года назад закупка к 1 сентября состояла из семи-восьми наименований, а сейчас их уже 10-12.